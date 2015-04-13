Suudi Prens gözünü o ilimize dikti

Bursa İnşaat Fuarı'na katılan Suudi Prens Saud Bin Abdulaziz Bin Mohammed Al Faisal Al Saud BTSO’nun 16 makro projesinden biri de olan, Bursa’da yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Sağlık Serbest Bölgesi için yetkililerle görüştü ve arazi baktı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “ Fuara bu sene ilk kez gayrimenkul bölümünü ekledik ve özellikle Arap yatırımcılardan büyük ilgi gördük” dedi. TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Bursa İnşaat Fuarı hedefini aştı, fuarı 32 ülkeden yaklaşık 53 bin ziyaretçi takip etti” diye konuştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP işbirliğinde ve İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (İMSİAD) destekleriyle düzenlenen Bursa İnşaat Fuarı, özellikle Araplardan büyük ilgi gördü. Bursa ve çevresinde yapımı devam eden ve projelendirilen pek çok lüks konuta ilgi gösteren, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar gibi ülkelerden gelen Arap yatırımcılar hem mevcut projelere ilgi gösterdi hem de yeni yatırımlar için arazi baktı. Fuara yabancı katılımı organize eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı değerlendirmede, gayrimenkul bölümünün eklenmesiyle fuarın çok

daha büyüdüğüne dikkat çekti. Yalova başta olmak üzere Bursa ve çevresine Körfez ülkelerinden büyük bir talep olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Şu ana kadar 50 binin üzerinde konutun bu bölgedeki yatırımcılara satıldığını biliyoruz. İlk kez gayrimenkul bölümünü ekledik ve özellikle Arap yatırımcılardan büyük ilgi gördük” dedi.

DEV SAĞLIK ŞEHRİ GELİYOR

Fuarı takip etmek için kente gelen Suudi Arabistan prensi Saud Bin Abdulaziz Bin Mohammed Al Faisal Al Saud Bursa’da yaklaşık 1.5 milyar dolarlık Sağlık Serbest Bölgesi yatırımı için yetkililerle görüştü ve uygun araziler için bilgi aldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve BTSO’nun 16 makro projesinden biri olan yatırım gerçekleştirildiği taktirde, yaklaşık 500 bin metrekare alanda her türlü sağlık hizmetinin ve eğitiminin verileceği dev bir şehir kurulacak. Projeyle ve fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prens Al Saud, “Ben ve beraberimde gelen arkadaşlar gelecek için yatırım yapmayı düşünüyoruz.

Bu ziyaretimizin sonunda kendi aramızda bu yatırımlara karar vereceğiz. Kurmayı planladığımız sağlık şehrinde Türkiye ve dünyadan insanlar hem tedavi olacak hem de kent ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar” dedi. Özellikle BTSO’nun konuya çok ciddi yaklaştığını ve kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Prens, “Buluştuğumuz ortak vizyon ile A’dan Z’ye sağlık hizmetleri verilen bir serbest bölgeyi kente kazandırmak istiyoruz” diye konuştu. Arap yatırımcılar tarafından, BTSO öncülüğünde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na da sunulan projeye, Bakan Müezzinoğlu da yeşil ışık yaktı.

İNŞAAT FUARI HEDEFİNİ AŞTI

Başarılı geçen Fuarı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise “270 firma, 675 markanın katılımı ile 4 ayrı salon ve fuaye alanından oluşan 25 bin metrekare alanda hazırlanan, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 60 katılım ile büyüyen Bursa İnşaat Fuarı, bu yılbeklentilerin üzerindeki hedefini aşarak 32 ülkeden yaklaşık 53 bin kişi kişi tarafından ziyaret edildi” diye konuştu.



