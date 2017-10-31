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Süt ürünlerine zam üstüne zam! Fiyatlar 3 ayda yüzde 25 arttı

Son günlerde süt ürünlerindeki fiyat artışı dikkat çekici hale geldi. Özellikle büyük markaların süt ürünleri fiyatı, çiğ süt fiyatına ağustosta yapılan zam sonrası yüzde 25 arttı

Süt ürünlerine zam üstüne zam! Fiyatlar 3 ayda yüzde 25 arttı

Son günlerde süt ürünlerindeki fiyat artışı dikkat çekici hale geldi. Özellikle büyük markaların süt ürünleri fiyatı, çiğ süt fiyatına ağustosta yapılan zam sonrası yüzde 25 arttı

31 Ekim 2017 Salı 10:43
Süt ürünlerine zam üstüne zam! Fiyatlar 3 ayda yüzde 25 arttı
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PEYNİR fiyatı Ağustos'tan bu yana yüzde 25 arttı. Süt sektörü fiyat düşüşü için KDV indirimi talep ediyor. Çiğ süt fiyatına Ağustos'ta gelen 9 kuruşluk zam süt ürünlerine fiyat artışı olarak yansıdı.

PEYNİR FİYATI, 41,5 LİRAYA ÇIKTI

Ağustos ayında 33 lira olan markalı peynir, ekim sonunda 41,5 liraya yükseldi. 35 liralık tereyağının fiyatı 51 lira olurken, 4,5 liralık yoğurt ise 6 liraya çıktı.

Sektör temsilcilerine göre, fiyatı kontrol altında tutmak için kayıtdışı sütü önlemek ve arz dengesini kontrol etmek gerekiyor.

SEKTÖR, SIFIR KDV TALEP EDİYOR

Süt ve et sektörü, hükümetten "sosyal bir beslenme anlayışı" için tüm hayvansal protein ürünlerinde sıfır KDV talep ediyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret eden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu, bu talebin de bulunduğu sektör raporunu bakana sundu.

Halen söz konusu ürünlerde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanıyor.

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KDVKDV IndirimiZamSüt ürünleri
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