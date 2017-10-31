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Sürücüsüz otomobil sigortacıya çarpacak

Sürücüsüz araçların kaza riskini düşürmesi özellikle sigortacıları vuracak. 2050 yılına kadar otomobil sigortacılığının yüzde 71 oranında küçüleceği öngörülüyor. Küçülmenin maddi değeri 137 milyar dolarlık kaybı ifade ediyor

Sürücüsüz otomobil sigortacıya çarpacak

Sürücüsüz araçların kaza riskini düşürmesi özellikle sigortacıları vuracak. 2050 yılına kadar otomobil sigortacılığının yüzde 71 oranında küçüleceği öngörülüyor. Küçülmenin maddi değeri 137 milyar dolarlık kaybı ifade ediyor

31 Ekim 2017 Salı 06:45
Sürücüsüz otomobil sigortacıya çarpacak
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DENETİM, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG’nin hazırladığı ‘Otonom araçlar dünyasında otomobil sigortaları’ başlıklı rapor, araç sigortalarının geleceğine dikkat çekti.

KPMG Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, giderek yaygınlaşan sürücüsüz araç teknolojisinin birçok sektörü etkileyeceğini söyledi. Cantürk, KPMG’nin yaptığı araştırmaya göre bundan en çok etkilenecek alanlardan birinin otomobil sigortacılığı olduğunu kaydetti.

Cantürk şöyle konuştu: “2050 yılına kadar olan süreçte piyasaların nasıl dönüşeceğini görmeye çalışıyoruz. Sürücüsüz araç teknolojisinin neden olacağı kayıpların başında otomobil sigortacılığı geliyor. Bu pazarda yüzde 71 oranında küçülme bekleniyor. Bu oran sektörde 137 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.”

Siber risk oluşacak

Sigorta şirketlerinin, sektörün bu sarsıcı dönüşümünde stratejik ve taktik değişiklikler yapması gerektiğini vurgulayan Cantürk, “Araştırmada, 2020’li yıllarda şehirlerdeki ve şehir dışı yerleşim birimlerindeki seyahatlerde kişisel araçların tercih edilmeyeceği ve bunun 2030’lu yıllarda ulaşımda ‘yeni normal’ olarak kabul edileceği belirtiliyor. Sorumluluk sigortası ve diğer yeni sigorta türlerinin karayolundaki kazalardan kaynaklanan hasarlardan daha fazla pay alması bekleniyor. Öte yandan siber risk, sürücüsüz otomobiller dönemiyle ilgili yeni risk türü için iyi bir örnek. Sektör, siber hasarı kapsayacak yeni ürünler üzerinde çalışıyor” diye konuştu.

Trafik kazası % 90 azalır

Sinem Cantürk, 247 milyar dolar prim büyüklüğüne sahip otomobil sigortacılığı sektörünü tehdit eden üç başlığı şöyle sıraladı: “Kişiselleştirilmiş teknoloji otomobilleri daha güvenli yapıyor. 2050 yılına kadar trafik kazalarında yüzde 90’a yakın azalma bekleniyor. Talebe bağlı araç kullanımı, ticari otomobil sigortası gerektiren filoların kullanımını arttıracak. Üreticiler sürüş riski ve sorumlulukları üstlenerek, geleneksel sigortacıların pazar payına ortak olacaklar.” 

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Anahtar Kelimeler:
KPMGSürücüsüz Otomobil
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