Sürücülere bayram müjdesi! Benzin ve motorine indirim geldi

ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi. Bayram öncesi 5,85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5,66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61-62 dolar civarında stabil.