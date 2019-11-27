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Sürücüler dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu, 625 lira cezası var

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Kış lastiği olmayan ticari araç sürücülerine 625 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmadan ikinci kez uygulamaya takılan sürücünün aracı ise trafikten men edilecek.

EKONOMİ 27.11.2019, 10:26
Sürücüler dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu, 625 lira cezası var
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TÜRKİYE genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki belirlenen kritik noktalarda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Aralık Pazar günü ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapacak.Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktalarında yapılacak olan uygulamada kış lastiği bulundurmayan ticari araçlar sürücülerine 2918 Sayılı KTK`nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmadan ikinci seferde de uygulamaya takılan sürücünün aracı ise kanun gereğince trafikten men edilecek.

1 NiSAN 2020'DE SONA ERECEK

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, 1 Aralık tarihinde başlayacak olan ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2020 tarihinde sona ereceğini söyledi.

"HUSUSİ ARAÇLARDA MECBURİ DEĞİLDİR, TAVSİYE NİTELİĞİNDEDİR"

1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ülke genelinde sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği takmak zorunda olduğunu ifade eden Aktürk, "İlimiz envanterine kayıtlı yaklaşık 80 bin araç bulunmaktadır. Yine kayıtlarımızda bunlardan 6 bin tanesinin ticari araç olduğunu biz bilmekteyiz. Ticari araçların belirtmiş olduğum 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kışlık lastik olması mecburidir. Ama diğer hususi araçlarda mecburi değildir, tavsiye niteliğindedir" dedi.

"KAZALARIN ENGELLENMESİ ADINA DENETİM YAPACAĞIZ"

Aktürk, şöyle konuştu: "1 Aralık itibariye tüm ülkede olduğu gibi şehrimizde ve iller arası yollarımızda kontrollerimizi yapacağız. 43 ilin geçiş noktasında olan ilimizin kara yolları bu manada kontroller açısından büyük önem arz etmektedir. Bizim yollarımızda kritik denilen bölgelerimiz vardır. Kara noktalarımız vardır. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolumuzdaki Irmak virajlar, yine Kalecik Kavşağı dediğimiz kavşağın civarı, Kırşehir yolu güzergahındaki Hasandede rampalarımız, Rafineri Kavşağımız, yine Çorum yolu istikametinde yağlı rampalarımız, Aytaç virajları dediğimiz virajlı bölgemiz. Bizim kara noktalarımız olan özellikle de kışın sürücülerimizin dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesinde kazaların bolca yaşandığı noktalarımız. Biz bu noktalarda kışın özellikle kazaların engellenmesi adına özellikle ticari araçlardaki kış lastiklerinin denetimini yapacağız."

"KIŞ LASTİĞİNİ TAKACAK YA DA TRAFİKTEN MEN EDİLECEK"

2019'un geçerli kurallarına göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kuralları 65/a maddesi gereğince 625 Türk Lirası para cezası uygulanacağını belirten Aktürk, "Uygulayacağımız cezalardan sonra da aracın normal şartlarda lastiğinin kışlık lastik olmadan yola devamına müsaade etmeyeceğimiz için vatandaşı da mağdur etmemek adına en yakın yerleşim yerine gidene kadar kendisine bir izin belgesi tanzim edip, vereceğiz. En yakın vermiş olduğumuz belgeden daha ileriye de giderse kayıtlarında daha önce de işlem yapıldı, kendisine izin verildiği görüldüğünden dolayı daha ilerisine gitmeyecek ya kışlık lastiğini takacak ya da trafikten men edilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

KARLI HAVALARDA ZİNCİR MECBURİYETİ BULUNUYOR

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Aktürk, "Kışın olmasıyla beraber ilk önce sürücülerimizin araçlarını ilgili servislerinde bakımlarını yaptırmalarını istiyoruz. Bu bakımların içerisinde; silgilerinin değişmesi, kalorifer bakımlarının, klima bakımlarının da yapılması dahil. Çünkü aracın camının buharlaşması buharın gitmemesi, silginin düzgün çalışmaması önünü net görememesi gibi sebeplerde kazaya etkendir. Bununla beraber araçlarında mutlaka çeki halatı, yangın söndürücü, takoz ve benzeri avadanlıklarını bulundurmaları gerekmektedir. Bunlar olmadan yola çıkmamaları gerekmektedir. Özellikle ve özellikle kışın karlı havalarda zincir kullanmaları mecburiyeti meydana geleceğinden araçlarının lastiklerine uygun olarak zincir bulundurmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Araca 4 tane kar lastiği takılması gerektiğinin altını çizen oto lastik ustası Hüseyin Yeğin ise, "Tarih yaklaştığı için herkes taktırıyor kar lastiğini. 4 tane kar lastiği takıldığı zaman araba kaymaz. Ama 2 tane çekicilere takıldığı zaman araba önden çekiçli ise arkaları atar, arkadan çekiçli ise ön bir tara gider. Herkes 4 tane kar lastiği taksın. Çünkü ailesi ile çocuklarını korumuş olurlar. Hem arabasını, hem eşini dostunu arabasına binen herkesi korur lastikler takıldığı zaman. Trafik kazalarında kar lastiği olmayınca hatalı olmuş oluyor. Suçlu duruma düşmüş oluyorlar" açıklamasında bulundu.

#sürücüler #zorunlu #ceza #kış lastiği
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