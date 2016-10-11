Sürücüler bu habere dikkat

ADALET Bakanlığı’nın hazırladığı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı bu hafta TBMM’ye gönderiliyor. Tasarıda trafikle ilgili de bir düzenleme var. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkarılıyor. Ön ödemenin günlüğü 20 TL’den 30 TL’ye çıkarılıyor. Bu suçu işleyen, 2 bin 700 TL ceza ödeyecek. İkinci defa işlerse yarı oranında artırılacak. Ceza alt sınırı daha önce 600 TL idi. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamanın cezaları da artıyor. Alt sınırı 1 ay, yani 600 TL idi. Alt sınır 1 yıla, üst sınır ise 1 yıldan 3 yıla çıkıyor. Yani en az 10 bin 800 TL adli para cezası öngörülüyor.

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