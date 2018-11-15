Suriyelileri de ilgilendiriyor! Bakan, işçi ve işverene müjdeyi verdi

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sınava girerek belge alan 15 bin Suriyeli ve Türk vatandaşlarının istihdam edileceğini söyledi. Zümrüt, "Bu çalışanların asgari ücretin yüzde 10'u ve SGK işveren primlerinin tamamı 6 aya kadar karşılanacak" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Mahir Eller Projesi'nin açılış toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, "Yaklaşık 15 bin kişinin sınavlarda başarılı olması ve belge almaya hak kazanması iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü artıracaktır. Mesleki becerileri belgelendirilmiş kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için asgari ücretin yüzde 10'u ve SGK işveren primlerinin tamamının, 6 aya kadar proje bütçesinden karşılayacağız" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"2014 - 2018 yılları arasında başta çocuklar olmak üzere kadın engelli ve yaşlı yaklaşık 421 bin mülteci kardeşimize psiko-sosyal destek hizmeti verdik. Özellikle bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Suriyeli kardeşlerimize sağladığımız eğitim, iş ve meslek edindirme kurslarıyla sosyal uyum sürecine önemli kısmını da tamamlamış oluyoruz."

YÜZDE 65 SURİYELİ, YÜZDE 35 TÜRK VATANDAŞI

"Sosyal Uyum Yardımı Programı ile de 1 milyon mülteci kardeşimize ulaşmayı hedeflemiştik, çok şükür bugün bu hedefi de aşarak toplam 2 milyar 744 milyon lira kaynak aktardık. Bu proje ile 12 ilde yüzde 65 i geçici koruma altındaki Suriyeli, yüzde 35'i vatandaşlarımız olmak üzere toplam 20 bin kişiye ulaşılacak olması önemli bir hedef. Bu çalışmada 3 bin kişinin istihdam edilmesi mültecilerle birlikte vatandaşlarımızın ekonomik uyumuna ciddi katkı sağlayacaktır. "

ÇALIŞANA İSTİHDAM, İŞVERENE TEŞVİK

"Yaklaşık 15 bin kişinin sınavlarda başarılı olması ve belge almaya hak kazanması iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü artıracaktır. Mesleki becerileri belgelendirilmiş kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için asgari ücretin yüzde 10'u ve SGK işveren primlerinin tamamının, 6 aya kadar proje bütçesinden karşılayacağız."

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Sosyal entegrasyonun sağlanması kültürel ve ekonomik uyumun kalıcı hale getirilmesiyle mümkün olur. Suriyeli kardeşlerimiz uzun yıllardır ülkemizde bu uyumu başarıyla gerçekleştirmiş, sosyal ve ekonomik hayatımıza değer katmışlardır. Türkiye olarak çalışan, üreten, bu topraklara değer katan her bireyi desteklemeye devam edeceğiz."