'Suriyeli girişimcilerin Türkiye’ye ekonomisine yarım milyonluk yatırım oldu'

INGEV’İN IPM işbirliği ile düzenlediği Sosyal Kapsama inisiyatifi Suriyelilerin Türkiye ekonomisine katkısı konferansta masaya yatırıldı. Bir dizi araştırma ve çalıştaya bağlı olarak yürütülen incelemeler yapılan konferansa konu oldu. Konferansa İNGEV Başkanı Çakır, İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Adnan Keçeci, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack katıldı.

Konferansta Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine ve istihdama çok büyük katkılarının olduğunu söyleyen İnsani Gelişme Vakfı başkanı Vural Çakır, “Türkiye’de yabancı sermaye statüsü ile kurulan 8 bin 100 Suriyeli şirket bulunuyor ve 100 bin civarında informal çalışma durumunda olan girişimci var. Bu şirketler yaklaşık yarım milyon dolar yatırım yapmışlardır. Eğer bu potansiyeli yakalarsak ekonomik zemini güçlü halde tutan bir uyum sürecinde katkı sağlamış oluruz. Suriyeli girişimcilerin Türkiye’ye ekonomisine ve istihdama katkısı oldu. Türkiye çok büyük işler yaptı. Çok büyük sayıda insanın içeride tutmaya çalıştı. Bir Avrupa ülkesinde filântrop derneğinin yöneticisi ile konuştum. Dediği şu oldu: "Biz mülteci sayısını yüzde 150 filan arttırdık". Bunu büyük bir başarı ve enformasyon kriteri olarak söyledi. Sayı bin kişiyi aşmış. 3 milyon ve bin kişi arasında ilişkiyi bir düşünün, büyük bir başarı olarak gözüken sayı bin kişinin üzerinde. Bizim için ise büyük bir başarı söz konusu ancak birçokta sorun ve ilgilenmemiz gereken konu mevcut. Bu konulara ne kadar pozitif bakabilirsek herkesin yararına olacaktır. Suriyeli girişimcilerin Türkiye ekonomisine bir katkısı ve dinamizm taşıyor. Türkiye ekonomisine olan katkıyı büyütebilecek noktaları yakalayabilirsek önemli meselenin önümüzde ki yıllarda daha pozitif bir durumda ilerlemesin de katkı sağlamış oluruz” dedi.

Konferansın açılış konuşmalarını yapan Prof. Dr. Fuat Keyman da "Sınırlarımızda dostlarımızın kardeşlerimizin yaşamış olduğu zorunlu olarak kendi evlerinden terk etmek durumda oldukları ve farklı ülkelerde yaşamaya başlamıştı oldukları bir mülteci krizidir. Göçten bahsetmiyoruz bir mülteci krizinden bahsediyoruz. Türkiye son 4-5 yıldır sadece ağırlıklı olarak Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika'nın belli yerlerinden gelen 4 milyona varan bu dostlarımıza misafirperverlik yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye de Mart 2017 istatistiklerine göre 3.3 milyon Suriyeli yaşıyor. Burada eğitim, kadın, sosyal travma, iyi iletişim çok önemli bir alanda yer almak zorunda. Burada en başta olması gereken ise ekonomi alanı var. Ekonomik alanda başarı elde edilirse eğer diğer alanlarda başarı elde etmek daha kolay olacaktır” dedi.

Suriyeli girişimcilerin özellikle yatırım ve istihdam temelinde katkılarını geliştirmemiz gerektiğini belirten Keyman, "Önemli bir kavram olan birlikte yaşama kavramı burada biz beraberiz. Suriye’den buraya gelen dostlar misafirperverler olarak değil Türkiye ekonomisine eşit ortakları olarak düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'nin kendi çabalarıyla misafirperver temelinde yapmış olduğu bu girişimden bunu yapma şansı var. Türkiye bunu yaparsa dünyaya da çok önemli bir örneği de göstermiş olacaktır. Bu girişimlerin Türkiye ekonomisine, istihdamına ve özellikle Arap ülkeleri başta olmak üzere ihracatına katkılarının artırılması önemli bir konu. Bu sayede, Türkiye'nin bu insani sorun karşısında üslendiği büyük maddi ve manevi sorumluluğa Suriyeli girişimcilerin katkısı da alınmış olabilecek. Suriyelilerin iş gücü piyasasındaki durumu üzerinde düşünülecek konulardan birisi. Halen çalışma izni olan Suriyeli sayısı 20 bini geçmiyor. Ancak fiili çalışan sayısı çok daha yüksek. Çalışanların yaklaşık dörtte biri Suriyeli işveren yanında çalışırken, dörtte üçünü Türkiyeli işverenler istihdam ediyor. Konferans boyunca sürecek arayışlarda hem mevzuat açısından ve hem de iş dünyası örgütleri açısından yapılabilecekler tartışılacak. Ayrıca, Avrupa’da Türk girişimciliğinin nasıl geliştiği ve ilgili ülkelerin buna nasıl yaklaştığı da değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Yapılan geniş kapsamlı konferansta başarılı olan Suriyeli girişimcilerde yer aldı. Asmaa Joha, Mojahed Akil, Mounis Akkad ve M.Said Sülayman hayat hikayelerini ve girişimlerini konuklar ile paylaştı.