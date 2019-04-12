Sürekli ve süreli engelli raporları hakkında açıklama geldi

BAKANLIĞA engelli sağlık raporlarının geçerlilik süresi ile ilgili birçok başvuru yapıldı ve bakanlık sitesinden bu düzenlemeye açıklık getirdi.

Eski formatta düzenlenen raporlarının geçerlilik süresi ve yürürlülüğe giren yeni hükümlerin uygulanmasından sonra Bakanlık açıklama gereği duydu.

20.02.2019 tarihinden itibaren düzenlenen engelli sağlık raporlarının yeni formatta düzenlenmesi zorunlu olacak. Eski rapor formatında düzenlenen raporlar geçerli olmayacak.

Hekimlerin elektronik imzasında yaşanan aksaklıklardan dolayı vatandaşların mağdur olmaması için erişkinler engellilik sağlık raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporu sekreter ekranlarına yeni sayfa eklenerek Entegraston ve Kullanıcı Kılavuzu olarak güncellendi.

Bakanlığın duyurusunda "Engelliler için düzenlenen sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerlidir ve süreli raporlarda rapor süresi bitimine kadar kurumlarca rapor istenilmez" denildi.

Çocuklar 18 yaşını doldursalar dahi bu raporlar yenilenmeyecek.

Duyuruda ; Tam bağımlı engelli birey: "Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzerindeyse doku,organ veya fonksiyon kaybı veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmeisne göre günlük yaşam aktivitelerini yardm almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi,ifade eder." şeklinde tanımlandı.