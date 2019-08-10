Süper Loto’da 8. Devir gerçekleşti! İkramiye tutarı dudak uçuklattı

8 Ağustos tarihli Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oldu, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden de paylaşıldı. Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.