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SunExpress'e anlamlı ödül

Yaklaşık 10 yıldır SunExpress ile Almanya-Türkiye arasında seyahat eden Gustav ve Ingrid Schulten çifti, SunExpress'e duydukları memnuniyeti göstermek amacıyla kendi yaptıkları bir plaketi verdiler

SunExpress'e anlamlı ödül

Yaklaşık 10 yıldır SunExpress ile Almanya-Türkiye arasında seyahat eden Gustav ve Ingrid Schulten çifti, SunExpress'e duydukları memnuniyeti göstermek amacıyla kendi yaptıkları bir plaketi verdiler

12 Ekim 2017 Perşembe 21:28
SunExpress'e anlamlı ödül
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2007 YILINDA ilk kez SunExpress ile Köln'den Antalya'ya seyahat eden çift, keyifli geçen yolculuklarının ardından havayoluna sempati beslemeye ve SunExpress ile seyahatlerini artırmaya başladı. Gustav Schulten, “Daha ilk uçuşumuzda SunExpress'in farklı olduğunu hissetmiştik. Servis kalitesi, mürettebatın misafirperverliği ve aynı zamanda havalimanı personelinin de ilgisi ve yardımseverliği bizi çok etkiledi. Bu nedenle SunExpress'in harika bir havayolu olduğunu düşünüyoruz" dedi. Resme ilgisinin yanı sıra kendine özgü yeni bir tutku keşfeden eski ressam Gustav Schulten, el yapımı kupa ve madalya yapmaya başladı. El yapımı kupa ile jest yapmak isteyen çift, SunExpress'in ana merkezi SunPlaza'ya davet edildi. Çifte, SunPlaza'yı gezdiren ve ardından ödülü teslim alan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, havayolu adına bu ödülü almaktan dolayı mutluluğunu belirterek, “SunExpress olarak her yıl onlarca ödül alıyoruz. Ancak şimdiye kadar aldığımız en değerli ödül, Schulten çiftinin kendi elleri ile yaptığı bu plaket oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. SunExpress, her zaman olduğu gibi, bütün misafirlerine güler yüzlü, içten hizmet vermeye devam edecektir" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
SunExpressAlmanya-TürkiyeGustavIngrid Schulten
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