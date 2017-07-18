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"Suğla Cazibe Sulaması" projesi tamamlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da inşası sürdürülen Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması projesinde, yüzde 98 fiziki gerçekleşmeyle sona yaklaşıldı

"Suğla Cazibe Sulaması" projesi tamamlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da inşası sürdürülen Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması projesinde, yüzde 98 fiziki gerçekleşmeyle sona yaklaşıldı

18 Temmuz 2017 Salı 14:49
"Suğla Cazibe Sulaması" projesi tamamlanıyor
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ORMAN ve Su İşleri Bakanlığınca Konya'da sürdürülen projede sona yaklaşıldı. Bakan Eroğlu: "Konya'ya sulama anlamında yatırımlarımıza ve bu ilimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Konya tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geniş zirai alanlara sahip Konya'da sulama yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Tamamlanarak hizmete girmesiyle bölgede 95 bin 300 dekar zirai alanı suyla buluşturacak Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması projesi, Konya'da tarımın gelişmesi için hızla inşa ediliyor.Konya'da tarımın gelişmesindeki en önemli etkenin sulama yatırımları olduğu göz önüne alınarak yapılan, yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan projede, 157 bin metre drenaj kanalı kazısı ve dolgusu, 180 bin metre tersiyer kanal kaplama betonu, 40 bin metre tahliye kanal dolgusu, bin 250 sanat yapısı ve 168 bin metre servis yolu tamamlandı.

 YATIRIM BEDELİ YAKLAŞIK 130 MİLYON LİRA 

Ağustos ayında tamamlanması hedeflenen projenin yatırım beledi ise yaklaşık 130 milyon lira. Projenin tamamlanması ile bölgede dekar başına 908 lira gelir artışı, ülke ekonomisine ise yıllık 86 milyon 500 bin lira katkı sağlanması öngörülüyor. Ayrıca projeyle, bölgede ikamet eden 10 bin kişiye yeni istihdam alanlarının açılması bekleniyor. 

"BÖLGENİN REFAH DÜZEYİ ARTACAK" 

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projenin tamamlanması ile bölgede ziraata dayalı sanayinin gelişeceğini belirtti. Eroğlu, bu değişimin bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacağını ve refah düzeyini artıracağını vurgulayarak, "Biz Bakanlık olarak Konya'ya sulama anlamında yatırımlarımıza ve bu ilimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Konya tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı. 

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