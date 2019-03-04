Şubatta fiyatı en çok artan 3'üncü grup lokanta ve oteller oldu

AÇIKLANAN verilere göre, şubat ayında enflasyonda bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda yaşanırken, eğitimde yüzde 1,64, alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış kaydedildi. Aylık en fazla düşüş ise yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı grubunda meydana geldi. Şubat ayında çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti. Enflasyonda yıllık en büyük artış ise yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde meydana geldi. Yıllık en fazla artış yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 28,08, eğlence ve kültürde yüzde 20,43, lokanta ve otellerde ise yüzde 19,79 fiyat artışı kaydedildi.

LOKANTA VE OTELLERDEKİ DURUM

Lokanta ve otellerde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,79 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,50 fiyat artışı gerçekleşti.