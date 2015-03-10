Şubat'ta en çok dolar kazandırdı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2015 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,58 ve euro yüzde 1,79 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 4,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,96 ve mevduat faizi yüzde 0,79 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,08 ve euro yüzde 2,28 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 3,71, Devlet İç Borçlanma Senetleri yüzde 0,48 ve mevduat faizi yüzde 0,31 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,33 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,10 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,91 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,28 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİ’NDE GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,64 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,94 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 09:34