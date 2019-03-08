Şubat ayında en fazla borsa kazandırdı

TÜİK verilerine göre şubat ayının en fazla kazandıranı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15 ile BIST 100 endeksi oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,01, mevduat faizi yüzde 1,32 ve külçe altın yüzde 0,22 yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 1,93 ve euro yüzde 2,56 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 3,93, mevduat faizi yüzde 1,25 ve külçe altın yüzde 0,15 yatırımcısına kazanç sağlarken, dolar yüzde 2 ve euro yüzde 2,63 kayba yol açtı.

EN FAZLA EURO KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,07 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Euro , Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,62 ile yatırımcısında en çok kayba neden olan araç olarak belirlendi. 6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,47, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,12 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde euro , Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,79 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,99 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.