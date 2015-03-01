Şubat ayı ihracatında korkutan rakam

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bir otelde düzenlenen toplantıda, şubat ayı ihracat verilerini açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolar oldu.

