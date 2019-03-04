Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK, Şubat 2019 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı. Aylık en yüksek artış yüzde 2.48 ile sağlık grubunda oldu. Eğitimde yüzde 1.64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.90, lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve ulaştırmada yüzde 0.71 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.39, eğlence ve kültürde yüzde 0.37 ve haberleşmede yüzde 0.34 düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 29.25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 28.08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27.59 ile ev eşyası, yüzde 20.43 ile eğlence ve kültür, yüzde 19.79 ile de lokanta ve oteller izledi. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde şubat enflasyonunun yüzde 0.76'ya gerilemesi öngörülmüştü.

ŞUBAT AYININ ZAM ŞAMPİYONU MARUL

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35.19 ile marulda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23.97 ile maydanoz, yüzde 18.66 ile kırmızı lahana izledi. Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13.62 ile dereotu, yüzde 13.02 ile salatalık, yüzde 11.24 ile sarımsak, yüzde 10.99 ile portakal, yüzde 9.31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9.25 ile pırasa ve yüzde 8.54 ile ilaçlar sıralandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 10:44