Şubat ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İHRACAT birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,4, yakıtlarda %5,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi %1,2 azaldı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, yakıtlarda %4,8 arttı.

İhracat miktar endeksi %10,3 arttı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,9, yakıtlarda %148,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,2 azaldı.



İthalat miktar endeksi %15,9 azaldı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %31,5, yakıtlarda %2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 162,8 olan ihracat miktar endeksi %1,1 azalarak, 2019 Şubat ayında 160,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Şubat ayında 139,2 olan ihracat miktar endeksi %10,3 artarak, 2019 Şubat ayında 153,6 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 118,5 olan ithalat miktar endeksi %2,1 artarak, 2019 Şubat ayında 121 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Şubat ayında 132,6 olan ithalat miktar endeksi %16 azalarak, 2019 Şubat ayında 111,4 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Şubat ayında 101,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Şubat ayında 107,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2019 yılı Şubat ayında 101,7 oldu.