'Stoklarda tavuk yok'

SAMSUN'DA tavuk üretim tesislerin kalkındırılması konusunda bir toplantıya katılan Abdullah Koç, Türkiye'nin tavuk üretimi ve ihracatına yönelik açıklamalarda bulundu. Koç, "Tavuk ihracatında bir kesilme yok. Hatta son olaylardan sonra 'kapı kapanacak' denmesine rağmen bir sorun yok. Geçen hafta bakanımız da açıkladı. Japonya da tavukla ilgili kapılarını bize açtı. Türkiye'deki üretim ülkeye yetmeyecek durumda. Bu konuda büyük bir ülke olmamıza rağmen büyümeye ihtiyacımız var. Ama büyümenin temeli üreticiden geçiyor. Fakat üretici şu anda büyüyemiyor. Para kazanamıyor. Hiçbir üretici şu an yeni yatırım yapmak istemiyor. Ama entegreler yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye'de stoklarda şu an tavuk yok. Bu durum üretimin yurt dışına gittiğini gösteriyor. Genelde Kurban Bayramı'ndan sonra Türkiye'de bir tavuk stoku oluşur. Bu yıl oluşmadı. Üretimin genel portföyüne baktığımızda üretimin yetersiz gösteren bir durum. Fakat burada parayı kazanan 18 entegre var. Üretici şu anda para kazanamıyor. Tavukçulukta hem kendine yetebilen hem ihracat yapan bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük 8. ülkesiyiz. Ama bu kadar büyük bir potansiyel 18 tane patronun elinde maalesef" dedi.

'BİRLİKTELİK BİLİNCİ YOK'

Türkiye'de 6 bölgede ciddi tavuk üretimi olduğunu belirten Koç, "Bu bölgelerin içerisinde gelir seviyesi olarak en düşük Samsun bölgesi. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi entegrenin bir tane olması. Son 3-4 yılda bölgede ciddi profesyonel kümesler yapıldı. Kanatlı üretim açısından gelişmişlik seviyesine bakıldığında Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi fakat entegre bakımından tek bir firma var. İkinci büyük sıkıntımız ise bölgeyle ilgili birliktelik bilincinin olmayışı. Ortak hareket etme bilincinin olmaması. Amacımız bütün üreticileri tek merkezde toplayarak birlikte hareket sağlamak. Bu konuda biz de gerekli kurumlarla gerekli müzakereleri yapıyoruz" diye konuştu.