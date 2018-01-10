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'Statik değil dinamik olalım'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Açıkça belirtmek gerekirse temellerini bu ülkenin ve bu milletin değerlerine yaslamıyorsanız, istediğiniz kadar küresel bir marka olun, siz ülkenin markası olamazsınız

'Statik değil dinamik olalım'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Açıkça belirtmek gerekirse temellerini bu ülkenin ve bu milletin değerlerine yaslamıyorsanız, istediğiniz kadar küresel bir marka olun, siz ülkenin markası olamazsınız

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:34
'Statik değil dinamik olalım'
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ÜLKESİNE ve milletine yabancılaşmış bir yapı bunu küreselleşme hedefiyle mazur gösteremez” dedi. Bir açılış töreninde konuşan Özlü, “Bizler bir eli bilimde diğer eli hayatın içinde olan üniversiteler istiyoruz. Kendisini toplumdan hayattan ve üretimden soyutlayan üniversiteler istemiyoruz. Aksine üniversitelerin bilimsel üretim yeteneklerini ürüne dönüştürülmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Kalkınmak büyümek ve zenginleşmek statik kalarak mümkün olamaz. Dinamik olmamız ve fikir üretmemiz gerekiyor. Çağımızda sanayi 4.0 sürecinde en büyük ve en değerli sermaye, fikir sermayesidir” dedi.
'FİKİR VE PARA SAHİPLERİ BULUŞMALI'
Fikir sahiplerini ve para sahiplerini bir masa etrafında buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Özlü, “Amerika’da garajda çalışmış fikir sahibi ürün ortaya çıkmış milyarlarca dolar sermaye oluşturmuş hikayeler duyuyoruz. Neden Türkiye’de bu olmuyor? Bunun nedeni fikir sahibi ile paranın sahibi bir masaya oturduklarında fikir sahibi olan iddialı, para sahibi de kendinden emin bir şekilde duruyor. İşte bu ikisinin birbirini ikna ettiği projeler başarılı oluyor. Bizim fikir sahipleri ile para sahiplerini buluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
'TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE OLMAYI ÖNEMSİYORUZ'
Teknoloji üreten bir ülke olmayı çok önemsediklerini söyleyen Özlü, “Bilimle teknolojiyi, bilimle sanayiyi, bilimle toplumu buluşturan üniversiteler için çabalıyoruz. Teknoloji transfer ofisi uzun yıllar yurtdışından Türkiye’ye transferi olarak algılandı. Öncelikle bilgi üretmek için üniversitelerimizin bilgi geliştirme kapasitelerini geliştirmemiz gerekiyor. Bilgi üreten merkezler yani üniversiteler ile teknoloji merkezleri arasında kuvvetli bir bağ kurmayı arzu ediyoruz. Teknoloji transferi bir noktaya kadar, bunu yurtdışı için söylüyorum. Onun dışında teknoloji üretilir” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
BilimSanayiFaruk ÖzlüStatikDinamik
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