SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans!

SGK'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor

SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans!
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SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Peki 2019'da emeklinin avans ödemesi kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

SGK'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

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