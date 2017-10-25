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SSK primi yatmayana erken emeklilik

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti

SSK primi yatmayana erken emeklilik

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:15
SSK primi yatmayana erken emeklilik
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2’si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK’ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

DAVA İÇİN SÜREYE DİKKAT! 

Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay da SGK’yı değil işçiyi haklı buluyor. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de dava açabiliyor.

ŞAHİT VE BELGE YETER

Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa ‘iş mahkemesine’ mutlaka tespit davası açın. Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar: SGK işyeri dosyası, sigortalının işyeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık, bilirkişi.

MUTLAKA SORGULATIN

Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, ‘hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi’ diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi’nde emeklilik talebiniz için dava açın. Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK’ya giderek ya da ‘turkiye.gov.tr (e-devlet)’ sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

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