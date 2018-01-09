SRC belgesi e-devlet'te

BAKAN Arslan, "SRC belgesi alma ücreti de 40 liradan 20 liraya düşürüldü" dedi. Arslan, ilk kez başvuracak vatandaşların e-Devlet'e girerek SRC başvurusu yapabileceğini, 40 liradan 20 liraya düşürülen SRC belgesi ücretinin ödenmesinin ardından da sistem tarafından hazırlanan belgelerin çıktısının alınarak kullanılabileceğini söyledi. Mevcut 3 milyon SRC belgesi sahibinin, ücretsiz olarak istedikleri zaman, barkodlu belgeyi de e-Devlet'ten alabileceklerini vurgulayan Arslan, "Gazi Üniversitesi'ne başvurup da SRC kartını alamayanlar da e-Devlet'ten başvurusunu yaparak belgelerini alabilirler" diye konuştu.

'4 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK'

Söz konusu uygulamayla istenilen evrakların merkeze gönderilmesi, değerlendirilmesi, kart basımı ve tekrar vatandaşa gönderilmesi için yaklaşık 45 güne kadar uzayabilen işlem süresini kısalttıklarını belirten Arslan, "Başvuru sahibi, 5 dakika gibi çok kısa bir sürede işlemlerini yapıp ücretini ödeyerek kartının doğrulanabilir çıktısını alabilecek." ifadesini kullandı. Bu hizmetle geçerli mesleki yeterlilik belgesi (ODY-ÜDY) olan yaklaşık 3 milyon kişinin, istediği zaman kartının doğrulanabilir belgesini oluşturabileceğine dikkati çeken Arslan, böylece yıllık 3 milyon liralık posta maliyeti, 1 milyon liralık kart basım maliyeti de dahil, toplamda 4 milyon liralık tasarruf sağlanacağını bildirdi.