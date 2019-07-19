Sputnik’te deprem sürüyor; Zafer Arapkirli ile de yollar ayrıldı

Radyo Sputnik’te bir ayrılık daha yaşandı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından bazı gazeteciler yollarını ayırdı

Sputnik’te deprem sürüyor; Zafer Arapkirli ile de yollar ayrıldı
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RADYO  Sputnik’te bir ayrılık daha yaşandı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları söyleşinin ardından, gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son veren Radyo Sputnik, sabahları yayınlanan Seyr-i Sabah programını sunan gazeteci Zafer Arapkirliile de yollarını ayırdı.

3 yılı aşkın süredir programı yaptığını belirten Arapkirli Twitter hesabından “RS FM ile buraya kadarmış… Özgürce, onuru ile gazetecilik yapmak isteyene yer mi yok? Mekan mı yok? Görüşürüz” notunu paylaştı.

Arapkirli, "RS FM ile buraya kadarmış. 3 yılı aşkın bir süredir her sabah 07.00-09.00 arası sizlerle SEYR-İ SABAH eylediğimiz @rsfm978 ile yollarımızın ayrıldığını, ben de duyurmak isterim. Özgürce, onuru ile gazetecilik-yayıncılık yapmak isteyene yer mi yok? Mekan mı yok? Görüşürüz." diyerek dinleyicilerine veda etti. 

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