Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 18 arttı

GÜN öncesi spot piyasada (GÖP) bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 18,6 arttı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 1 milyar 172 milyon 141 bin 230 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen haftaya bir önceki haftaya göre yüzde 18,6 artışla 214,46 lira oldu.

GÖP'te geçen hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 16 Aralık'ta 394 lira, en düşük 13 Aralık'ta 39,99 lira olarak hesaplandı. Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 230,20 lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, spot elektrik piyasasında 15 Aralık'ta 206 milyon 753 bin 34 liralık işlem hacmiyle günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

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