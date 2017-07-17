Spot piyasada elektrik fiyatları

ENERJİ Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 35,85 artarak 64 milyon 974 bin 339 lira oldu.Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 209,30 lira, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00 saatlerinde 115,15 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 174,94 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 181,29 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,04 lira, en düşük 115,16 liradan işlem gördü.