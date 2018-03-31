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Spot doğalgaz piyasası kuruldu

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda planlanan spot doğalgaz alım satımının yapılacağı piyasanın alt yapısı tamamlandı. Elektronik platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan verecek spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlayacak. Yaklaşık 5 ay sürecek test döneminde Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğalgazı kurulacak spot piyasada fiyatlanacak

Spot doğalgaz piyasası kuruldu

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda planlanan spot doğalgaz alım satımının yapılacağı piyasanın alt yapısı tamamlandı. Elektronik platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan verecek spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlayacak. Yaklaşık 5 ay sürecek test döneminde Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğalgazı kurulacak spot piyasada fiyatlanacak

31 Mart 2018 Cumartesi 23:14
Spot doğalgaz piyasası kuruldu
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ELEKTRONİK platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan sağlayacak spot doğalgaz piyasa sisteminin test süreci Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yarın başlatılacak.

5 AYLIK TEST DÖNEMİ

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda EPİAŞ bünyesinde oluşturulan piyasa sisteminin test dönemi yaklaşık 5 ay sürecek.

GERÇEK ALIM SATIM OLMAYACAK

Bu süreçte piyasa katılımcıları, yazılımını EPİAŞ'ın yaptığı uygulama üzerinden sanal olarak doğalgaz alım satımı yapacak ve işlem süreçlerine ilişkin deneyim kazanacak. Bu süre zarfında piyasada gerçek doğalgaz alım satım ve teslimatı yapılmayacak.


TEKLİF VERİLECEK

Piyasanın hayata geçirilmesiyle, doğalgaz ticareti yapmak isteyen katılımcılar, kurulan elektronik platform üzerinden alım ve satım için teklif verebilecek. Platform üzerinde eşleşen teklifler kesinleştikten sonra Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Elektronik Bülten Tablosu"na iletilerek sisteme girilecek.

EŞİTSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ayrıca şu an BOTAŞ tarafından piyasa mekanizması haricinde tedarik edilen ve fiyatlandırılan dengeleme gazı da kurulacak sistem içinde fiyatlanacak. Bu uygulamayla, dengeleme gazının piyasada fiyatlanmamasından dolayı elektrik ve doğalgaz piyasaları arasında oluşan eşitsizliğin de önüne geçilecek.

BOTAŞ tarafından yürütülen dengeleme işlemleri sonucundaki fiziki dengesizliklere ilişkin uzlaştırma işlemlerini de EPİAŞ yürütecek.

40 KATILIMCI

Yarın test süreci başlatılacak sanal spot doğalgaz alım satım uygulamasında, 40 piyasa katılımcısının işlem yapması bekleniyor. Spot doğalgaz piyasası uygulamasına yönelik EPİAŞ tarafından katılımcılara geçen hafta kayıt süreci, teminat, uzlaştırma, avans ve fatura süreçlerine ilişkin detaylı bilgi ve eğitim verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
SPOTDoğal GazTürkiye
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