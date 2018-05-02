S&P'nin Türkiye kararına ilk tepki: Zamanlaması ilginç

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.
S&P'nin not indirimine ilk tepki hükümet kanadından Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi.
Kararın zamanlamasına dikkat çekerek ilginç bulduğunu söyleyen Bakan Ağbal, ''Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu." dedi.
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