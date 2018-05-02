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S&P'nin Türkiye kararına ilk tepki: Zamanlaması ilginç

Standard&Poor's'un Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu düşürmesine ilk tepki Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan Ağbal Türkiye'nin seçime gittiği dönemde takvimde olmayan böyle bir açıklamanın zamanlamasının ilginç olduğunu açıkladı.

S&P'nin Türkiye kararına ilk tepki: Zamanlaması ilginç

Standard&Poor's'un Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu düşürmesine ilk tepki Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan Ağbal Türkiye'nin seçime gittiği dönemde takvimde olmayan böyle bir açıklamanın zamanlamasının ilginç olduğunu açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:08
S&P'nin Türkiye kararına ilk tepki: Zamanlaması ilginç
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Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.

S&P'nin not indirimine ilk tepki hükümet kanadından Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi.

Kararın zamanlamasına dikkat çekerek ilginç bulduğunu söyleyen Bakan Ağbal, ''Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu." dedi.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 11:00
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