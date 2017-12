SPK Çiftlik Bank'la ilgili harekete geçti!

İKİ bakanlığın operasyon için harekete geçtiği sanal çiftlik oyunu Çiftlik Bank'ın sahibi 25 yaşındaki Mehmet Aydın şirketteki hisselerini devretti ve şirketle tüm bağını bitirdi. Kurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank önce Bursa'da olan şirket merkezini 23 Ekim'de İstanbul'a taşıdı.

Ardından şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın şirketin 15 milyon TL sermayesine tek başına hakim olduğu ortaya çıktı. Aydın, 22 Aralık'ta elinde tuttuğu şirket hisselerini Fame Game Hayvancılık Sanayi isimli şirkete devretti devir işlemi bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bu şirketin sahibi olarak ise merkezi Kıbrıs'ta bulunan Famegame Software LTD görünüyor. Şirketin tek sahibi ve CEO'su olan Aydın'ın tüm hisseleri devretmesinin ardından yönetici müdürlüğü de bitmiş oldu.



215 MİLYON TL SERMAYENİN SAHİBİ OLAN ŞİRKETİN SERMAYESİ 10 BİN TL



Sözcü'nin haberine göre operasyon düzenlenen Çiftlik Bank'ın asıl sahibi resmi kayıtlarda Kıbrıs'ta kurulu olan Famegame Sofware LTD olarak görünüyor. Bu şirketin sermayesi 10 bin TL. Ancak bu şirketin sahibi olduğu Türkiye'de kurulu olan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesi 200 milyon TL. Fame Game ise sermayesi 15 milyon TL olan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited isimli şirketin sahibi oldu. Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited şirketi de Çanakkale Dora Gıda Ticaret Limited şirketinin sahibi olarak görünüyor.



İNCELEMELER SÜRÜYOR



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde 2 ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi. Müfettişlerin inceleme sonucunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne iletildikten sonra Reklam Kurulunu da direkt toplantıya çağırıp, uygunsuz görünen durumlar saplanırsa cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.



SPK, ÇİFTLİKBANK OLAYINA EL KOYDU



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bugün yaptığı açıklamada Çiftlik Bank adı altında bazı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetler için suç ihbarında bulunacağını duyurdu.



SPK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan “piramit satış sistemi”nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5207 sayıl ı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir."