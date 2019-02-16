S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
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S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden  kredi notunun "B ", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise  "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi  notunu ise "B" olarak teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu  ifade edildi.

Son dönemde Türkiye'nin finansal ve dış ödemeler dengesindeki  eylemlerinin temel ekonomik hassasiyetleri çözmektense ortaya çıkan belirtileri  hafifletmeye odaklandığı savunulan açıklamada, "Buna rağmen otoritelerin düşük  net kamu borcu seviyesi nedeniyle mali manevra alanı olduğuna inanıyoruz."  değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin ödemeler dengesine ilişkin risklerin halen yüksek olduğu,  bu nedenle de kredi notunun kısıtlandığı kaydedildi.

Özel sektör dış borcunun 2018 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın  yüzde 40'ı seviyesinde olduğu belirtilerek, "Reytingler geçmişteki ekonomi  politikaları sayesinde Türkiye'nin kıyasla düşük genel kamu borç seviyesi  tarafından destekleniyor. Hükümetin halen devam eden ekonomik uyumun sonuçlarını  absorbe edebilecek biraz mali esnekliğe  sahip olduğunu düşünüyoruz." ifadesine  yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin sınırlı denetim ve denge mekanizmasına sahip  olduğu, kurumsal ortamının da zayıf olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'de mart ayında yapılacak yerel seçimler neticelenene kadar  reform ve politika adımlarının atılmasının beklenmediği belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun bu yılın sonunda ortalama yüzde 16 ile son 15  yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılında finansal koşulların sıkılaşması ve  artan enflasyon nedeniyle yüzde 0,5 daralmasının beklendiği ifade edilen  açıklamada, ekonominin 2020 yılında yüzde 3,4, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 3,2  büyüyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

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