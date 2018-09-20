Sözleşmelerde ‘Kur’ karmaşası

ANTALYA’da dövizle kira uygulamasına son veren kararnamenin gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalara hız verildi. Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin tespitini gerçekleştirirken, yerli paraya dönüşümün hangi kurdan yapılacağıyla ilgili kafalar karışık.

DOLAR 4.20 OLSUN

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, şu bilgileri aktardı: “Dönüşümün hangi kurdan yapılacağı hala belirsiz. Mevcut kurla yapılacak bir dönüşümün kiracı için hiçbir anlamı yok. Dövizde gerçekleşen hızlı yükseliş de baz alındığında sözleşmelerin 1 Dolar=4-4.20 TL aralığından TL’ye dönüştürülmesi makul görünüyor.”

MUTABAKAT SAĞLANMALI

“Elbette, özel duruma sahip olan işletmeler için de bir çözüm düşünülmeli. Turizmde yabancı şirketlerle yapılan sözleşmeler var. Yabancı çalışanlarla yapılan sözleşmeler olabiliyor. Döviz kredisi kullanmış işletmelerin durumu da dikkate alınmalı. Bunun için hızlıca tarafları bir araya getirmek ve sektöre veya duruma göre uygulama yönetmelikleri çıkarmak gerekiyor.”

YÜKSEK KUR DİRENCİ

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, “Dolar ve Euro üzerinden kira ödeyen esnaf sözleşme dönüşümlerini düşük kurdan yapmak istiyor. Tabi mülk sahipleri bu talebe direnç gösteriyor. Sanırım bu karışıklık yeni bir düzenlemeyle çözülecek” dedi.

DÜZENLEME BEKLİYORUZ

Kararnameye ilişkin ek çalışmanın gündemde olduğunu dile getiren Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, “Biz de sözleşme dönüşümlerinde hangi kurun geçerli olacağını şu an için bilmiyoruz. Bu konuda ilgili kamu kurumlarının yoğun bir çalışması var. Kısa süre içinde bize gelecek talimata göre harekete geçeceğiz” diye konuştu.