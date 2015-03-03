"Sorunlarımızı çözün"

ALANYA'DA 26. Muhasebe Haftası kutlamaları başladı. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası kapsamında Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan ALSMO Başkanı Ercan Çatal, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin yüzde 65 oranında olduğunu söyledi. Çatal, "Vergi kayıp ve kaçağının bir türlü önlenememiş olmasının ülke ekonomisine verdiği zarar, günümüzde kayıtlı mükellefler tarafından karşılanır bir hale geldi. Bu kayıp ve kaçakların önlenmesinin yolu adil bir vergi sistemiyle herkesin kayıt altına alınmasından geçiyor. Bunun için de vergi kayıp ve kaçağının temelini oluşturan basit usulde vergi sisteminin tamamen yasalarımızdan çıkartılması gerekiyor. Mesleğimizin uygulanması sırasında sıkça karşılaşmış olduğumuz sorunların gittikçe artmış olması bizi daha da zor şartlar altında çalışmaya mecbur bırakıyor. Bu sorunlarımızın başında da kamu kurumlarının talep ettikleri bilgi ve istatistik amaçlı tablo ve formlar geliyor. Vergi yasalarının meslek camiamıza yüklemiş olduğu sorumluluk yine meslek camiamıza verilen yetkilerden çok daha fazla. Eğer bir sorumluluk veriyorsan karşılığında yetki de aynı oranda artmalı. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Bugün itibariyle meslek camiamız çalışanları ile birlikte yaklaşık 400 bin kişilik dev bir çalışma ordusu demek. Bu da hem Maliye Bakanlığı'nın, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, hem de İş-Kur'un ücretsiz çalışanları konumunda. Bütün bu beyanname ve bildirge tahakkukları bu dev kadronun elinden geçiyor. Devlet adına bu kadar iş yükü altına giren bir camiaya verilen yetki ağır sorumluluktan başka bir şey değil. Bir mükellefin bilgisine ulaşma hakkı verilmiyor, naylon fatura düzenleyen kaçakçıların bilgilerine ulaşmamıza izin verilmiyor. Muhasebe ve denetim mesleğinin mensupları olan bizler, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.
'BAĞIMSIZ DENETİMLER YAPILMALI'
ALSMO Başkanı Çatal, meslek yasasının günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlar göz önüne alınarak değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Meslek yasamız antidemokratik maddelerden arındırılmalı. Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalı. Denetimin olmadığı her yerde suistimaller, yolsuzluk, karanlık işler yaşanır. Türk Ticaret Kanunu (TTK) 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaşmıştır. Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek gruplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılıyor. Bu konuda daha hassas davranılmalı. İnceleme kriterleri çok net belirlenmeli. Yeminli mali müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmeli. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmeli. 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı kaldırılmalı. E-beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmeli. Mali tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalı. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zaman endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmeli. Serbest meslek faaliyetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmeli. Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilata bağlanmamalı. Serbest meslek yıpranma indirimi getirilmeli. Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmeli" dedi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 09:12