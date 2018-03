"Sorunlarımızı çözün"

ALANYA'DA 26. Muhasebe Haftası kutlamaları başladı. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası kapsamında Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan ALSMO Başkanı Ercan Çatal, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin yüzde 65 oranında olduğunu söyledi. Çatal, "Vergi kayıp ve kaçağının bir türlü önlenememiş olmasının ülke ekonomisine verdiği zarar, günümüzde kayıtlı mükellefler tarafından karşılanır bir hale geldi. Bu kayıp ve kaçakların önlenmesinin yolu adil bir vergi sistemiyle herkesin kayıt altına alınmasından geçiyor. Bunun için de vergi kayıp ve kaçağının temelini oluşturan basit usulde vergi sisteminin tamamen yasalarımızdan çıkartılması gerekiyor. Mesleğimizin uygulanması sırasında sıkça karşılaşmış olduğumuz sorunların gittikçe artmış olması bizi daha da zor şartlar altında çalışmaya mecbur bırakıyor. Bu sorunlarımızın başında da kamu kurumlarının talep ettikleri bilgi ve istatistik amaçlı tablo ve formlar geliyor. Vergi yasalarının meslek camiamıza yüklemiş olduğu sorumluluk yine meslek camiamıza verilen yetkilerden çok daha fazla. Eğer bir sorumluluk veriyorsan karşılığında yetki de aynı oranda artmalı. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Bugün itibariyle meslek camiamız çalışanları ile birlikte yaklaşık 400 bin kişilik dev bir çalışma ordusu demek. Bu da hem Maliye Bakanlığı'nın, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, hem de İş-Kur'un ücretsiz çalışanları konumunda. Bütün bu beyanname ve bildirge tahakkukları bu dev kadronun elinden geçiyor. Devlet adına bu kadar iş yükü altına giren bir camiaya verilen yetki ağır sorumluluktan başka bir şey değil. Bir mükellefin bilgisine ulaşma hakkı verilmiyor, naylon fatura düzenleyen kaçakçıların bilgilerine ulaşmamıza izin verilmiyor. Muhasebe ve denetim mesleğinin mensupları olan bizler, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.







'BAĞIMSIZ DENETİMLER YAPILMALI'