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Şortlu Maliyeciler sahilde

Antalya'da yazın 40 dereceye ulaşan sıcakta takım elbise ile kıyı denetimi yapmakta güçlük çeken Maliyeciler, şort ve tişört ile denetim yapıyor

Şortlu Maliyeciler sahilde

Antalya'da yazın 40 dereceye ulaşan sıcakta takım elbise ile kıyı denetimi yapmakta güçlük çeken Maliyeciler, şort ve tişört ile denetim yapıyor

18 Eylül 2013 Çarşamba 08:56
Şortlu Maliyeciler sahilde
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ANTALYA Defterdarı Hidayet Mat, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar olduğunu hatırlattı. Mat, bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle denetim elemanlarının takım elbise ile denetim yapmakta sıkıntılar yaşadığını, bu nedenle denetimleri kış aylarında yapmak istediklerini söyledi. Kış aylarında ise izinsiz kullanımların tam olarak tespit edilemediğini, çünkü kıyı işgallerinin daha çok yaz aylarında yapıldığını anlatan Mat, memurların kıyafetini kıyılara uygun hale getirerek denetimlerin yaz aylarına kaydırıldığını bildirdi. Bu çerçevede bu yıl 8 ayrı bölgede eş zamanlı kıyı denetimi başlatıldığını, bununla ilgili 50 kişilik şortlu ekip oluşturulduğunu anlatan Mat, "Bu yıl denetimlere, 2B konusu ve bazı sorunlar nedeniyle 8 Eylül'de başladık, 2 hafta boyunca çalışmalar devam edecek" dedi.


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Son Güncelleme: 18.09.2013 08:57
Anahtar Kelimeler:
AntalyaHidayet MatDENETİMM
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