Sona yaklaşıldı... Evlilik süresi kadar ödenecek!

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği nafaka çalıştayından çıkan sonuç belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından Mesut Arabul, görüşmede Selçuk’un çalıştaydan çıkan sonucu savunduğunu kaydetti. Çalıştayda, kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi (evlilik 10 yılsa 10 yıl boyunca nafaka) sonucunun benimsendiği belirtildi. Sürecin seçim nedeniyle uzadığı ifade edildi. Arabul, “Nafaka konusunun en yakın süreçte çözümlenmesi bekleniyor” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Süresiz Nafaka Mağdurları Platfomu ile bir araya geldi. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucuları İlhan Ergincan ve Mesut Arabul ile bakanlıkta yapılan görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Görüşmeyi Milliyet’e değerlendiren Mesut Arabul, çocuk icrası ve sürekli nafaka ile ilgili konuştuklarını ve platform olarak kendi önerilerini sunduklarını kaydetti.

Seçim geciktirdi

Görüşmede nafaka ile ilgili sürecin neden uzadığıyla ilgili Selçuk’tan görüş aldıklarını vurgulayan Arabul, “Seçimlerden dolayı gecikme olduğu söylendi. En yakın süreçte çözümlenmesi bekleniyor. Yasanın meclise sunulmasını bekliyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl düzenlediği nafaka çalıştayının da görüşmede gündeme geldiğini belirten Arabul, Selçuk’un kendilerine çıkan sonucu açıkladığını belirtti. Arabul, “Çalıştayda kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde evlilik süresine göre belirlenmesi sonucunun çıktığını belirtti. Bakan Hanım’a kendi görüşünü sorduğumuzda ise çalıştaydan çıkan sonucu savunduğu kaydetti” ifadelerini kullandı:

Nafaka teklifleri

Görüşmede, nafaka konusunda platform olarak çözüm önerileri sunduklarını belirten Arabul, bu önerileri şöyle sıraladı:

“Kısa süreli evliliklerde nafaka süresi en fazla bir yıl, uzun süreli evliliklerde nafaka süresi en fazla üç yıl olmalı. Yoksulluk nafakasının süresi belirlenirken, nafaka alacaklısının yaşı, eğitimve sosyoekonomik durumu, iş gücü ve evli kalma süresi gibi kriterler dikkate alınmalı. Mesleği olmayan nafaka alacaklısına meslek edindirme ve İŞKUR tarafından iş imkânı sağlanmalı. Yaş kriterlerine bakılırken, dava açılış tarihindeki yaş baz alınmalı, ortak çocuk olmayan ileriki yaştaki evliliklerde ise evlilik süresine ve kaçıncı evlilik olduğuna bakılmalı, nafaka başlangıç süresinin dava başlangıç tarihi esas alınarak belirlenmeli. Yargıtay’ın 2012 tarihli, ‘asgari ücret kadını yoksulluktan kurtarmaz’ kararı yok hükmünde sayılmalı. Nafaka süresi sonunda işgücü, yaş, sağlık nedeni ile çalışamaz durumda olan kadınlara nafaka, devlet tarafından oluşturulacak Sosyal Yardım Fonu’ndan ödenmeli, nafaka yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişiler için uygulanan hapis cezası kaldırılmalı.”