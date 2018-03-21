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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Son zamla benzin ilk kez 6 lirayı gördü

Benzine yapılan 15 kuruşluk zamla birlikte benzin fiyatları bazı illerde 6 liraya yaklaşırken bazı ilçelerde ise 6 lirayı geçti

Son zamla benzin ilk kez 6 lirayı gördü

Benzine yapılan 15 kuruşluk zamla birlikte benzin fiyatları bazı illerde 6 liraya yaklaşırken bazı ilçelerde ise 6 lirayı geçti

21 Mart 2018 Çarşamba 13:32
Son zamla benzin ilk kez 6 lirayı gördü
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BUGÜNDEN itibaren İstanbul'da 5.64 liraya satılan benzinin fiyatı 5.79 liraya, 5.70 liraya Ankara'da satılan benzinin litre fiyatı 5.85 liraya ve İzmir'de 5.66 liraya satılan benzinin fiyatı da 5.81 liraya çıkacak. Hakkari Şemdinli'de 5.85 lira olan benzinin litre fiyatı 6 liraya ulaşacak. Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

DEPO 7,5 LİRA ZAMLI DOLACAK

Zamlı fiyatlarla birlikte depoyu doldurmak da 7.5 lira daha pahalı hale gelecek. İstanbul'da 50 litrelik deposu olan bir araç sahibi deposunu 282 liraya doldururken, zamlı fiyattan sonra 289.2 lira ödeyecek.

Benzin fiyatları aralık ayının başından itibaren 5. kez zamlanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
BenzinZamFiyat
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