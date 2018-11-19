Son gün 30 Kasım! Binlerce kişinin borcu silinecek

BU yıl hayata geçen torba yasa ile gelir testine hiç başvurmamış olanlara getirilen imkanda sona yaklaşıldı. 30 Kasım'a kadar teste başvuranların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek.

GECİKME FAİZİ ÖDENMEYECEK

Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ödemeyecek. Borcu olanlar 31 Aralık'a kadar sağlıktan yararlanabilecek. Hükümet, GSS'de 3 ayrı prim yerine daha düşük tutardaki tek primi getirmiş, borcu olanlara önemli imkan sağlamıştı. Bu kapsamda, 2 Nisan 2018'e kadar teste müracaat edenlerden geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olan yaklaşık 280 bin kişinin borcu silinmişti. Fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenmişti.

