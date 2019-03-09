Son gün 19 Nisan! İşte bilmeniz gereken her şey

TOPLU Konut İdaresi’nin (TOKİ) 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine talep yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta açıkladığı, 6 Mart’tan itibaren de başvuruların alınmaya başladığı sosyal konutlara dün sabah itibariyle 10 bin 820 talep geldi. 67 ilde 140 projeyle başlayan sosyal konut hamlesi, en geç 36 ayda teslim edilecek. 6 bin 300’ü İstanbul’da olacak olan konutlar için son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.

Mahalle kültürü



TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz” dedi.



Bulut, halihazırda 67 ille başladıklarını ve kalan 14 il için de talep geldikçe, oralarda da konut yapılabilecek alanlar olursa değerlendireceklerini kaydetti.



36 ayda teslim



Teslim tarihleri hakkında da bilgi veren Ömer Bulut, “Bu projeleri ihale sürecine getirmeye başladık. 2 bin konutun ihale süreci başladı. İdaremiz bu projelerin ihalesini gerçekleştirecek ve inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek” diye konuştu. Bulut, 50 bin sosyal konut projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar lira olacağını kaydetti.



İlgi büyük



Vatandaşlardan projeye beklentilerin üzerinde talep geldiğini belirten Bulut, vatandaşların yoğun bir şekilde çağrı merkezini aradığını ve yaklaşık 10 bin 820 talep geldiğini aktardı.



50 bin konutun yüzde 64’ü 2+1, yüzde 36’sı ise 3+1. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak.



6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.



Bu artışlarda kullanılan endeks, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) en düşük oran esas alınacak.



İşte aranan şartlar



- Türk vatandaşı olmak.



- Talep edilen il sınırlarında en az bir yıl ikamet etmek.



- 2+1 konutlar için 25, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.



- 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirinin 4 bin 500 TL’yi geçmemesi gerekiyor. Bu rakam İstanbul için 4 bin 800 TL.



- Başvuru bedeli olarak 2+1 konutlarda 500, 3+1 konutlarda ise 1000 TL alınıyor.



- Başvuru sahipleri daha önce TOKİ’den konut satın almış olmamalı.



- Bir hane halkı adına, bir adet başvuru yapılabiliyor.



- Talep toplama işlemleri için vatandaşların Ziraat ve Halk bankalarına müracaat etmesi gerekiyor.

