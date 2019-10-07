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Son dakika: Trump tweet attı, dolar fırladı

Sert hareketlerin yaşandığı Dolar/TL, ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye tweeti' sonrası 5,80 çıtasını aştı

EKONOMİ 07.10.2019, 20:30
Son dakika: Trump tweet attı, dolar fırladı
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PARA piyasaları hareketli saatler yaşıyor. Türk lirasında değer kaybı hız kesmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya Twitter üzerinden Türkiye ekonomisini hedef alan ve “Türkiye ekonomisini tamamen yok edeceğim (daha önce yaptım)” ifadesini içerisinde bulunduran paylaşımına dolar sert tepki verdi ve 5.80 çıtasını aşarak an itibariyle 5,83’e dayandı.

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