Son dakika - Trump açıkladı: Türkiye'ye yaptırımlar kalkıyor

- Yıllardır böylesine bir şey isteniyordu, güçlü ve kalıcı olacaktır. Türkiye, Suriye bölgedeki Kürtler yüzyıllardır savaşmakta. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz.

- Hazine Bakanı'na Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim.

- Kürtlere harika hizmet verdik ve artık oradan çıkıyoruz.

- Ne yaralanılan ne de öldürülen Amerikalı oldu. Genel Mazlum'la az önce konuştum. SDG'nin komutanının ABD'nin yaptıklarından müteşekkir olduğunu söyledi. DEAŞ'ın kilit olduğu hakkın güvence verdi ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ'lıların yakalandığını söyledi. Birçok kürtün hayatını kurtardık ve bunun farkındalar.

- Artık Türkiye Suriye ve diğerlerinin DEAŞ'lıları tekrardan güçlenmesini engelleyeceklerdir. Artık onların sorumlulukları. Orası onların mahallesi.

- ABD NATO müttefikine karşı harekete geçirecekti. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Orada daha ne kadar ABD'li ölmesi gerekiyordu. Orta doğunun çöllerine Amerikalı kanı akmışken daha ne kadar orada olmalıydık. Artık biz oralardan çekilme kararı verdik.

- İnanılmaz bir sonuç oldu. Tebrikler diyorlardı. Birçok hayat kurtardık. En önemlisi yüksek bedellerle gerçekleştirilebilecek askeri operasyondan kurtulduk. Çok bedeller ödeyebilirdik.

- 8 yıldan sonra Oboma'nın rejim değişikliğinin ardından yüzbinlerde kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu gerçekten bir kabus. Orta Doğuda inanılmaz bir acı gördük ve 8 milyon dolar para harcadık. Bu kadar para ve yaşamlar gittikten sonra Orta Doğu bunlardan sonra daha güvenli ve istikrarlı değil. Bu savaşları isteyenler ABD'nin mülteciler için açılmasını ve terörizmin kıyılarımıza gelmesini isteyen kişilerle aynı kişiler.

- Yeni bir politikaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. ABD'nin askeri gücünün tarihte olmayacak kadar arttırdık ve 2.5 milyon dolar yatırım yaptık. Bizim hiçbir şekilde güçsüz kalmayacak. Gereksiz yerlerde askerlerimiz olmayacak ve savaşmayacağız. Net amaçlarımız olduğu sürece bunu yapmalıyız. Tek temelimiz doğru planla harekete geçmek olacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz.