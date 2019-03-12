Son dakika! THY'den Boeing kararı

ULAŞTIRMA Bakanlığı, "Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Sevgili Yolcularımız

Uçuş emniyeti ve güvenliğimiz birinci önceliğimizdir. 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.

737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz.

Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz.

Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de şu açıklamayı yaptı:

Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

UÇAKLAR GERİ DÖNÜYOR

THY açıklaması öncesi, hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul’dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8’lerin Atatürk Havalimanı’na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı. Radardaki verilere göre İstanbul’dan Londra’nın Gatwick Havalimanı’na ve Birmingham’a, Nouakchott’a, İstanbul’dan havalanan Boeing 737 Max 8’lerin havadan geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Havadan geri dönmelerin, Türk Hava Yolları’nın, filosunda bulunan Boeing 737 Max 8’leri yere indirme kararından kaynaklandığı öğrenildi.

Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar. THYnin resmi web sitesinde filo bilgilerine göre 12 adet B737-8 Max tipi uçak bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık son beş ayda iki ölümcül kaza yapan Boeing 737 MAX 8 uçaklarının kullanımını yasakladığını duyurdu.

Kaza sonrası Çin, Endonezya, Singapur, Güney Kore, Avustralya ve Moğolistan söz konusu uçağın kullanımını ve hava sahalarına girişini yasakladıklarını açıklarken, ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) Boeing’e 737 MAX 8 modeli üzerinde acil iyileştirmeler yapma çağrısı yaptı.

Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018’de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları’nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.