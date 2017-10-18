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Son dakika: Rusya ve Türkiye domates konusunda anlaşmaya vardı!

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Novak'a göre, söz konusu anlaşma, Rusya'nın aralıktan başlayarak 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin veriyor.

Son dakika: Rusya ve Türkiye domates konusunda anlaşmaya vardı!

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Novak'a göre, söz konusu anlaşma, Rusya'nın aralıktan başlayarak 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin veriyor.

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:34
Son dakika: Rusya ve Türkiye domates konusunda anlaşmaya vardı!
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RUS-Türk Hükümetlerarası Komisyonu eş başkanı olan Novak, Türkiye'den domates alımına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda prensip kararı alındı. Şu anda 1 Aralık'tan itibaren 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Belgelerin onaylanması üzerinde çalışılıyor" dedi.

Diğer taraftan bunun karşılığında Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaDomates
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