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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Son dakika... Motorinin fiyatı 13 kuruş daha artıyor

Motorine bugünün ardından yarından geçerli olmak üzere 13 kuruş daha fiyat artışı bekleniyor.

Son dakika... Motorinin fiyatı 13 kuruş daha artıyor

Motorine bugünün ardından yarından geçerli olmak üzere 13 kuruş daha fiyat artışı bekleniyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:26
Son dakika... Motorinin fiyatı 13 kuruş daha artıyor
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PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "13.04.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Motorin fiyatları bugün itibariyle 17 kuruş artırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
13 Kuruş Daha Fiyat ArtışıMotorinin Fiyatı
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