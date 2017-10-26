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Son dakika! Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası PPK toplantısı sonuçlandı. Buna göre, Merkez Bankası, politika faizlerini değiştirmedi ve politika faizini yüzde 8 seviyesinde sabit tuttu

Son dakika! Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası PPK toplantısı sonuçlandı. Buna göre, Merkez Bankası, politika faizlerini değiştirmedi ve politika faizini yüzde 8 seviyesinde sabit tuttu

26 Ekim 2017 Perşembe 14:15
Son dakika! Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEKONOMİ
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