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Son dakika! Kredi kartı faiz oranları belli oldu

Merkez Bankası, 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı

Son dakika! Kredi kartı faiz oranları belli oldu

Merkez Bankası, 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı

29 Aralık 2017 Cuma 17:36
Son dakika! Kredi kartı faiz oranları belli oldu
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

"KISA VADELİ KREDİ GEREKSİNİMLERİNİ İHTİYAÇ KREDİLERİNDEN KARŞILAMALILAR"

 Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı Faiz Oranları
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