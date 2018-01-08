Son Dakika: Hükümet düğmeye bastı! Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım...

AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş merkezlerinde esnafa yer ayrılmasına ilişkin düzenleme yaptıklarını anımsatarak, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bakan Tüfenkci, esnaf, çiftçi, üretici örgütlerinin finansmana ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Böylece daha fazla üretim ve yatırım yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkâr tanımının günün gereklerine uygun şekilde revize edilmesi için çalışma grubu oluşturduk" dedi.

- AVM kiralarında esnafa pozitif ayrımcılık.

- Çağa uygun esnaf tanımı yapılacak.

- Ticareti etkileyen ulaşım sorunu çözülecek.

- Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilecek.

- E-ticaretle dünyaya açılmaları sağlanacak.

- İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşları söz sahibi olacak.

- Bakkal, manav emlakçılık yapamayacak, piyasa disipline edilecek.

- Esnafın faizcilerin eline düşmesine izin verilmeyecek, finansman desteği sürecek.

- Kargo hizmetleri, belli ücretlerde destek sağlanacak.

- Perakende işletmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

Sabah