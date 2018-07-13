Son Dakika | Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Not BB+'dan BB'ye indirildi. Görünüm negatif olarak belirlendi. Kararın ardından dolar/TL 4.86-87 bandında seyrediyor

Son Dakika | Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı
banner404

FİTCH'İN yayımladığı basın duyurusunda ülkedeki yüksek cari açığa vurgu yapıldı.

Özel sektörün yüklü borcunun yönetiminin dikkat çekici olduğu vurgulanırken ülkede enflasyonun yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Fitch açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı şoklara karşı kırılgan. 2018 yılının sonunda ulusal rezervlerin 96 milyar dolara ineceğini tahmin ediyoruz. Çekirdek enflasyon yüzde 15.4 ile 15 yılın zirvesinde.

AYRINTILAR GELİYOR…

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 23:22
YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386