Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.530
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0594
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

Son dakika - Fed faiz kararı açıklandı

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika - Fed faiz kararı açıklandı

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:04
Son dakika - Fed faiz kararı açıklandı
banner404

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Fed faiz kararını açıkladı.  Fed faizleri sabit tuttu.

DOLARIN FED'E ETKİSİ

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi. 

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro/dolar kuru ise Fed öncesi 1,16 seviyesinde seyrediyordu. 

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Analistler iki günlük toplantı sonucunda faizlerde bir değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Tahminlere göre faizler yüzde 1.0-1.25 aralığında sabit bırakılacak ve yatırımcılar karar açıklaması sonrasında yapılacak toplantıda faiz artırım takviminin ipuçlarını arayacaktı. 

ARALIK'TA ARTIŞ BEKLENİYOR

Fed, en son 21 Eylül'deki toplantısında da faizleri değiştirmemiş ve sabit bırakmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun düşük kalmasına rağmen faizleri Aralık ayında artırması bekleniyor. Yatırımcılar, Aralık ayında faiz artırılmasına yüzde 80'den daha yüksek bir ihtimal veriyor.Öte yandan 2018 genelinde de üç kez faiz artışı öngörülüyor.

İKİ KEZ ARTIRDI

Fed, en son faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmiş ve faizler çeyrek puan yükseltmişti. Böylece sene içinde ikinci kez artırımı yapmıştı. Son 14 ay içerisinde ise toplam 4 faiz artışı yapıldı.

YENİ BAŞKAN YARIN AÇIKLANACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayını perşembe günü açıklayacak.

Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Yellen de dahil olmak üzere 3 adayı değerlendiriyor. Yellen'in rakiplerini, Fed Guvernörü Jerome Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

POWELL ÖNE ÇIKIYOR

Beyaz Saray'dan son günlerde yapılan isimsiz açıklamalar, Trump'ın Powell'ı aday göstereceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemesi ve para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide durması geliyor.

Adaylığının piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmeyen Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Hukuk alanında eğitim gören Powell, 2012'den bu yana Fed Guvernörü olarak görev yapıyor.

Özel sektör tecrübesine de sahip olan Powell, kamu kuruluşlarındaki kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

NADİR BİR DURUM

Powell, beklentiler doğrultusunda Fed'in yeni lideri seçilirse, Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in ikinci başkanlık dönemi için atanmaması, nadir yaşanan bir durum olarak tarihe geçecek.

Buna karşın, Yellen isterse Fed'in yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez BankasıFED
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye'ye bir ilki getirdik'
'Türkiye'ye bir ilki getirdik'
Esnek çalışma modeli geliyor
Esnek çalışma modeli geliyor
İnşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi
İnşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim