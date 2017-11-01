Son dakika - Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizleri sabit tuttu.

DOLARIN FED'E ETKİSİ

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi.

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro/dolar kuru ise Fed öncesi 1,16 seviyesinde seyrediyordu.

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Analistler iki günlük toplantı sonucunda faizlerde bir değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Tahminlere göre faizler yüzde 1.0-1.25 aralığında sabit bırakılacak ve yatırımcılar karar açıklaması sonrasında yapılacak toplantıda faiz artırım takviminin ipuçlarını arayacaktı.

ARALIK'TA ARTIŞ BEKLENİYOR

Fed, en son 21 Eylül'deki toplantısında da faizleri değiştirmemiş ve sabit bırakmıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun düşük kalmasına rağmen faizleri Aralık ayında artırması bekleniyor. Yatırımcılar, Aralık ayında faiz artırılmasına yüzde 80'den daha yüksek bir ihtimal veriyor.Öte yandan 2018 genelinde de üç kez faiz artışı öngörülüyor.

İKİ KEZ ARTIRDI

Fed, en son faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmiş ve faizler çeyrek puan yükseltmişti. Böylece sene içinde ikinci kez artırımı yapmıştı. Son 14 ay içerisinde ise toplam 4 faiz artışı yapıldı.

YENİ BAŞKAN YARIN AÇIKLANACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayını perşembe günü açıklayacak.

Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Yellen de dahil olmak üzere 3 adayı değerlendiriyor. Yellen'in rakiplerini, Fed Guvernörü Jerome Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

POWELL ÖNE ÇIKIYOR

Beyaz Saray'dan son günlerde yapılan isimsiz açıklamalar, Trump'ın Powell'ı aday göstereceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemesi ve para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide durması geliyor.

Adaylığının piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmeyen Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Hukuk alanında eğitim gören Powell, 2012'den bu yana Fed Guvernörü olarak görev yapıyor.

Özel sektör tecrübesine de sahip olan Powell, kamu kuruluşlarındaki kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

NADİR BİR DURUM

Powell, beklentiler doğrultusunda Fed'in yeni lideri seçilirse, Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in ikinci başkanlık dönemi için atanmaması, nadir yaşanan bir durum olarak tarihe geçecek.

Buna karşın, Yellen isterse Fed'in yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilecek.