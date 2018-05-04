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Son dakika: Emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme

İmar barışı, borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye ödemesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Son dakika: Emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme

İmar barışı, borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye ödemesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:42
Son dakika: Emeklilere bayram ikramiyesinde flaş gelişme
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"VERGİ ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve  Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500  liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı  silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe  Komisyonu'nda kabul edildi.


Maliye Bakanı Naci Ağbal da yaptığı açıklamada, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde  öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz.  Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık." dedi.

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Son Güncelleme: 04.05.2018 05:47
Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuEmeklilere Bayram Ikramiye
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