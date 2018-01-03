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Son dakika… Emekli ve memur maaşı belli oldu! İşte zamlı memur ve emekli maaşları

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak

Son dakika… Emekli ve memur maaşı belli oldu! İşte zamlı memur ve emekli maaşları

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:19
Son dakika… Emekli ve memur maaşı belli oldu! İşte zamlı memur ve emekli maaşları
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ARALIK ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.

2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

İŞTE ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

EN düşük memur maaşı yeni 2.550 TL oldu.
En düşük emekli memur maaşı 1910 TL oldu.
En düşük işçi emeklisi maaşı 939 TL oldu. (2000 sonrası)
En düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu. (2000 öncesi)
En düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 10:23
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ZamlıEmekli MaaşıMemur Maaşı
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