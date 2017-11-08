Son dakika! Dolar ve euro fırladı, altın tarihi zirveye ulaştı

ALTIN fiyatları dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı görmüştü. Altın bugüne sakin başlayıp 159 lira seviyelerinde dengelenmesine karşın öğleye doğru gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

GRAM ALTIN 160,30 LİRA

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.073,00 lira oldu.

DOLAR 10 AYIN ZİRVESİNDE, EURO REKOR KIRDI

Yaşanan gelişmelerle geçtiğimiz gün 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru ise 3.9010 seviyesini görerek 10 ayın zirvesine ulaştı. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.89 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL ise 4.5240 ile tarihi rekoru kırdı.